«Решила отдохнуть после жёсткого трипа». Загитова — об отсутствии в соцсетях

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, чемпионка мира 22-летняя российская фигуристка Алина Загитова объяснила, почему временно неактивно вела социальные сети.

«Ребята, всем привет! Я снова с вами. Давно не записывала для вас кружочков. Вижу, что вы меня уже потеряли, но всё хорошо. Я просто решила сделать детокс от соцсетей, отдохнуть после такого жёсткого трипа. Слетала в Турцию, вот прилетела в Москву, снова начинаем работать. Новые проекты ждут нас. А так хочется вас спросить: как дела, как здоровье, всё ли ладится, в чём одеты. Как сердцебиение, кровообращение? В общем, интересно всё», — сказала Загитова в видео в телеграм-канале.