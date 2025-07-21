Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Решила отдохнуть после жёсткого трипа». Загитова — об отсутствии в соцсетях

«Решила отдохнуть после жёсткого трипа». Загитова — об отсутствии в соцсетях
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, чемпионка мира 22-летняя российская фигуристка Алина Загитова объяснила, почему временно неактивно вела социальные сети.

«Ребята, всем привет! Я снова с вами. Давно не записывала для вас кружочков. Вижу, что вы меня уже потеряли, но всё хорошо. Я просто решила сделать детокс от соцсетей, отдохнуть после такого жёсткого трипа. Слетала в Турцию, вот прилетела в Москву, снова начинаем работать. Новые проекты ждут нас. А так хочется вас спросить: как дела, как здоровье, всё ли ладится, в чём одеты. Как сердцебиение, кровообращение? В общем, интересно всё», — сказала Загитова в видео в телеграм-канале.

Материалы по теме
Щербакова сделала Китаю ледовый подарок. Почему из-за него встрепенулись фанаты Загитовой?
Щербакова сделала Китаю ледовый подарок. Почему из-за него встрепенулись фанаты Загитовой?
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android