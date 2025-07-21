Диана Дэвис: когда чувствую себя комфортно, много шучу и становлюсь немножко сумасшедшей

Грузинская фигуристка, дочь тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе Диана Дэвис, выступающая в дуэте со своим мужем Глебом Смолкиным, рассказала о своём характере.

– Какой факт о тебе болельщики, возможно, не знают, но ты бы хотела, чтобы знали?

– В жизни я очень застенчивый человек – и в разных ситуациях я ужасно нервничаю. Иногда у меня даже меняется голос, когда я разговариваю с человеком, которого плохо знаю.

Но как только я чувствую себя более комфортно, то становлюсь совершенно другим человеком – много шучу и становлюсь немножко сумасшедшей (а может, и не немножко). Глеб всегда шутит, что мне следовало бы стать клоуном.

– Кем бы ты хотела остаться в памяти болельщиков – спортсменом, артистом или человеком?

– Мне бы хотелось, чтобы меня запомнили и как артиста, и как человека. Не только за то, что я делала на льду, но и за то, кем я была – как я вела себя и как общалась с людьми на своём пути, – приводит слова Дэвис Fs.rose.news.

Диана Дэвис и Глеб Смолкин с 2023 года представляют сборную Грузии, ранее фигуристы катались за сборную России. В сезоне-2021/2022 они стали вторыми на чемпионате России в Санкт-Петербурге и отобрались на Олимпийские игры в Пекине, где финишировали на 14-м месте. С лета 2024 года Диана и Глеб тренируются в Канаде в команде Мари-Франс Дюбрей и Патриса Лозона.