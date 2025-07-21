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Трусова — о совете, который дала бы себе в детстве: добиться успеха можно только по любви

Трусова — о совете, который дала бы себе в детстве: добиться успеха можно только по любви
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Серебряный призёр Олимпийских игр — 2022 Александра Игнатова (Трусова) рассказала, какой совет дала бы себе в детстве.

«Выбирай то, что любишь. Я искренне верю: добиться настоящего успеха можно только по любви. Желательно по большой любви. Это, пожалуй, единственный совет, который я бы дала себе в детстве. И который, если честно, продолжаю напоминать себе и сейчас. Может, и вам где-то откликнется», – написала Трусова на личной странице в соцсети.

Напомним, Александра и Макар Игнатовы поженились в августе 2024 года. Зимой текущего года стало известно о беременности девушки. В начале апреля фигуристы провели гендер-пати, на котором стало известно, что будущие родители ожидают мальчика. Сообщается, что, судя по срокам, родить первенца Саша должна уже этим летом.

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