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Губерниев: Медведевой и Загитовой надо позвать в шоу меня, тогда заработаем ещё больше

Губерниев: Медведевой и Загитовой надо позвать в шоу меня, тогда заработаем ещё больше
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Известный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев прокомментировал решение олимпийской чемпионки 2018 года Алины Загитовой и двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой поучаствовать в ледовых шоу друг друга.

«Медведева и Загитова – молодцы, девчонки вместе делают бизнес. Они не сидят на месте, можно только рукоплескать их идее. Для того чтобы это шоу стало трижды успешным, нужно позвать меня. Я танцор диско и обладатель бархатного голоса. И тогда мы с Медведевой и Загитовой сообразим на троих, заработаем ещё больше денег и сделаем прекрасное шоу для всех – от мала до велика. Так что, девчонки, вперёд!» — приводит слова Губерниева «ВсеПроСпорт».

Ранее девушки вместе приняли участие в шоу Загитовой «Ассоль». В сентябре Алина присоединится к шоу Евгении в Москве.

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