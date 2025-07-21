«Они не деньги, чтобы нравиться всем». Стилист Загитовой — об образах фигуристки

Стилист Даша Прада, которая придумывает образы для олимпийской чемпионки 2018 года Алины Загитовой, рассказала о работе с фигуристкой.

«Об Алине до начала нашей работы я не знала ничего. А свёл нас общий знакомый, мой коллега по цеху в индустрии съёмок. Позвонил мне и сказал: Алине Загитовой нужен образ на мероприятие, не помню уже, на какое именно. Так мы с ней и познакомились.

На постоянной основе мы работаем с февраля-марта этого года. У неё нет страха видеть себя разной. Мы действительно попробовали много разных амплуа. Мне кажется, у нас абсолютное доверие, она вообще перестала бояться меняться.

Что ответить критикам? Не знаю, всё классно (улыбается). Нам нравится то, что мы делаем. Многим нравится, что у нас получается. Мои образы не деньги, чтобы нравиться всем», — приводит слова стилиста «РИА Новости Спорт».

Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Юн А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании («Большой шлем»).