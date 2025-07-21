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Анна Щербакова опубликовала фотографии в длинном платье из Мариинского театра

Анна Щербакова опубликовала фотографии в длинном платье из Мариинского театра
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Олимпийская чемпионка 2022 года Анна Щербакова опубликовала новые яркие фотографии с похода в Мариинский театр. Фигуристка была одета в нежное бежевое платье, а для цветовых акцентов выбрала чёрный корсет и маленькую сумку такого же тона.

Фото: Личный архив Щербаковой

Фото: Личный архив Щербаковой

Фото: Личный архив Щербаковой

«Баядерка» в Мариинском театре», — подписала публикацию спортсменка.

Отметим, что Щербакова посещала царскую ложу театра в компании двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, его жены продюсера Яны Рудковской и сына Гном Гномыча (Александр Плющенко), а также чемпионки России среди юниоров Елены Костылевой. После беременности Александры Трусовой именно Щербакова заняла место примы в шоу Плющенко.

Последним профессиональным турниром для Анны Щербаковой в карьере стала победная Олимпиада 2022 года. В текущем сезоне Щербакова дебютировала в роли комментатора соревнований по фигурному катанию на Первом канале: она работала на этапах Гран-при России, а также на чемпионате России и финале Гран-при России.

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