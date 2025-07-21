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Немка Дарья Гримм планирует выступать с россиянином Григорием Родиным в танцах на льду

Немка Дарья Гримм планирует выступать с россиянином Григорием Родиным в танцах на льду
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18-летняя фигуристка Дарья Гримм, выступающая за Германию, сообщила, что нашла нового партнёра для продолжения спортивной карьеры. В мае она рассталась с Михаилом Савицким, с которым стала двукратным бронзовым призёром юниорских чемпионатов мира и юниорских финалов Гран-при. Теперь Дарья планирует кататься с Григорием Родиным, который представляет Россию.

Фото: Личный архив Гримм

Фото: Личный архив Гримм

«Мы рады объявить о нашем новом партнёрстве! Первая цель – соревноваться на международном уровне под флагом Германии, но, к сожалению, мы пока не можем этого сделать, так как ждём открепления Григория от федерации России. Тем не менее мы очень рады отправиться в это путешествие и выступать вместе», – написала Гримм на личной странице в соцсетях.

Ранее Савицкий случайно обнародовал факт того, что его бывшая партнёрша Гримм вышла замуж за Родина.

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