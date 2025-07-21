Александр Коган прокомментировал отказ в переходе в другую сборную Вероники Жилиной

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган подробно прокомментировал отказ российской фигуристке Веронике Жилиной в переходе в сборную Азербайджана. Соответствующий совет состоялся 4-5 июля в Лозанне. В мае 2025 года Жилина сообщила, что получила паспорт Азербайджана. Тогда же исполком ФФККР не дал релиз фигуристке, после чего она обратилась в ISU.

«Если говорить грубым языком, то вся эта история сопровождалась кучей нарушений и нестыковок. Всё это вкупе и привело к тому, что в переходе Жилиной было отказано и нами, и ISU.

Спортсменка пять сезонов была в сборной команде страны: в резерве или в основном составе – значения не имеет. Она обеспечивалась всем, что положено членам сборной. Мало того, в последние два года она была в списке перспективного резерва, получала дополнительное финансирование. Причём и она, и её тренер. От федерации были выплаты. И я напомню, что ФФККР практически не имеет государственного финансирования. В основном наши средства – это то, что зарабатывает федерация, плюс деньги от букмекеров, партнёров, спонсоров.

Мы подводили Жилину к сезону, оплачивали её костюмы, она проходила углублённые медицинские обследования (УМО) как член сборной и так далее. То есть по факту фигуристка была на достаточном обеспечении, ездила на сборы в Кисловодск, готовилась к сезону. Последнее УМО как член сборной команды страны она проходила в конце декабря 2024 года. Возникает вопрос – почему на протяжении всего сезона фигуристка несколько раз заявлялась на соревнования, а затем за два-три дня до старта снималась по болезни? Нам, конечно же, предоставлялись справки, и мы раз за разом распределяли её на этапы Гран-при как члена сборной. Я где-то услышал формулировку, что она «случайно» вошла в состав сборной, «случайно» зачислена. У нас есть обращение её тренеров с просьбой поддержать фигуристку, включить её в сборную. Она была зачислена в сборную не случайно, я ещё раз это подчеркиваю. А последний её договор как члена сборной об оплате до конца сезона-2024/2025 был подписан 13 января 2025 года. Тоже случайно?

Мы все видели паспорт зелёного цвета, который Вероника демонстрировала на растиражированном фото. Но это паспорт для поездок за рубеж и получения виз, то есть тревел-документ по трактовке правил ISU, а не подтверждение полноценного гражданства. Кроме того, в ISU была предоставлена справка от коммерческой структуры, что она зарегистрирована и проживает в жилом комплексе в Баку с 2023 года, хотя общеизвестно, что она постоянно проживает в Москве, и этот московский адрес её проживания был ею указан в договоре с федерацией от 13 января 2025 года, о котором я говорил. Почитайте закон Азербайджанской Республики о гражданстве, там всё ясно сказано, в том числе и о необходимых сроках проживания в Азербайджане. А Вероника была там два раза в жизни. Впервые в Азербайджан она выезжала два раза в 2025 году максимум на сутки-двое.

Прежде всего ей надо понять: она наша спортсменка, она российская спортсменка, и она может принимать участие в наших соревнованиях как гражданка России. И никто не будет ей чинить никаких препятствий. Мы всегда на стороне спортсменов, мы всегда их поддерживаем. Если захочет Вероника, её тренеры – пожалуйста, у них будут все возможности реализовать себя», — приводит слова Когана ТАСС.