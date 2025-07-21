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Коган: у Сихарулидзе огромный опыт переговорных процессов. Он в них как рыба в воде

Коган: у Сихарулидзе огромный опыт переговорных процессов. Он в них как рыба в воде
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Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган высказался об участии олимпийского чемпиона Антона Сихарулидзе в конгрессе Международного союза конькобежцев (ISU), который проходил в начале июля в Лозанне. Это был первый конгресс, в котором Сихарулидзе был представлен в качестве главы ФФККР.

«В первую очередь его встретили как олимпийского чемпиона – с большим уважением и с абсолютно адекватной реакцией на то, что он стал руководить нашей национальной федерацией. У Сихарулидзе огромный опыт переговорных процессов, в том числе в бизнесе, а также в Госдуме РФ. Невооружённым глазом видно, что он понимает эти процессы и чувствует себя в них как рыба в воде. Лично я очень рад, что он смог познакомиться и с большинством членов совета ISU, и с его руководством.

Были, кстати, и приятные встречи, в том числе с президентом Федерации фигурного катания Великобритании, олимпийским чемпионом Робином Казинсом – он когда-то ставил программу Сихарулидзе, но с первого взгляда они друг друга не узнали. Спрашиваю обоих: «Узнаёте друг друга?» Только спустя секунды раздалось: «Вау». В спорте результат, которого ты достигаешь, особенно на Олимпийских играх, навсегда остаётся с тобой. И уж что-что, а к этому отношение не меняется», — приводит слова Когана ТАСС.

Российские фигуристы не участвуют в международных стартах из-за ситуации на Украине с 2022 года. При этом два представителя одиночного катания, а именно Аделия Петросян и Пётр Гуменник, смогут побороться за право участия в предстоящих Играх на квалификационном турнире в Пекине. Зимние Олимпийские игры в Милане пройдут с 6 по 26 февраля 2026 года.

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