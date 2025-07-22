Появились новые яркие снимки с фотосессии Этери Тутберидзе для журнала

Появились новые яркие снимки с фотосессии заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе для журнала «Мнение редакции может не совпадать». Ранее была доступна только обложка, на которой тренер сидя позирует в кожаном плаще бордового цвета, положив ногу на ногу.

Фото: Мнение редакции может не совпадать

Фото: Мнение редакции может не совпадать

Фото: Мнение редакции может не совпадать

Фото: Мнение редакции может не совпадать

Фото: Мнение редакции может не совпадать

«Великий тренер не любит комплименты и не приемлет жалость, а успех считает следствием самоконтроля и дисциплины», — написано в анонсе журнала.

Этери Тутберидзе 51 год, она работает с фигуристами одиночного и парного катания. Среди её наиболее известных учеников победители множества соревнований Юлия Липницкая, Алина Загитова, Евгения Медведева, Анна Щербакова, Александра Трусова, Алёна Косторная, Камила Валиева, Евгения Тарасова и Владимир Морозов.