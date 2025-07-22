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Бестемьянова — о турнире в Пекине: тренеры знают, как вывести на пик. Проблемы не вижу

Бестемьянова — о турнире в Пекине: тренеры знают, как вывести на пик. Проблемы не вижу
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Олимпийская чемпионка 1988 года Наталья Бестемьянова высказалась о подготовке российских фигуристов к квалификационному турниру в Пекине.

«Никаких проблем в подготовке быть не должно. Сроки турнира были известны заранее, было понятно, кто едет. Они же не только что начали готовиться. Сложно ли выходить на пик формы раньше обычного? У ребят есть тренерские штабы, которые понимают, как вывести на пик, как потом снизить и так далее. Так что проблемы тут не вижу», — приводит слова Бестемьяновой «ВсеПроСпорт».

Напомним, Аделия Петросян и Пётр Гуменник смогут побороться на этом старте за право участия в предстоящих зимних Олимпийских играх, которые пройдут в Милане с 6 по 26 февраля 2026 года. Спортсменам нужно попасть в топ-5, чтобы получить квоту на ОИ.

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