На официальном сайте Олимпийских игр 2026 года разместили провокационную и неверную информацию касательно российских фигуристов. Если зайти в раздел, посвящённый фигурному катанию, то можно найти данные о том, какая страна завоевала больше всего медалей в этом виде спорта в истории Олимпийских игр.

Согласно опубликованным данным, США завоевала 54 медали, из которых 16 золотых, 17 серебряных и 21 бронзовая. На втором месте расположилась сборная России, на счету которой 14 золотых медалей.

При этом сборные СССР, СНГ, Олимпийские атлеты из России, Российский олимпийский комитет, Российская империя завоевали 10, 3, 1, 1, 1 медаль соответственно. Таким образом, в сумме у сборных и команд, которые являются правопреемниками друг друга 30 побед, что на 13 больше, чем у американцев.

Таким образом, по мысли авторов сайта, Николай Панин-Коломенкин, Ирина Роднина, Евгений Плющенко, Алина Загитова и Анна Щербакова выигрывали Олимпийские игры за разные страны. Отмечается, что раньше сайты Олимпийских игр вели подсчёты по-другому.