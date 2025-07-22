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Роднина — о том, когда в футболе будут хорошие результаты: надежда умирает последней

Роднина — о том, когда в футболе будут хорошие результаты: надежда умирает последней
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Советская фигуристка, трёхкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о своём отношении к футболу. Она заявила, что хоккей должен быть более популярным спортом в связи с тем, что там у российских команд действительно хорошие результаты.

«Футбол больше интересует людей, но хоккей даже в силу результатов всегда был более популярным. Судя по тому, сколько задают вопросов, сколько журналисты пишут, футбол — самый популярный вид спорта в России. Популярность есть, а результатов нет? Спорт популярен, не только когда есть медали и результаты. Да, это помогает, этого никто не отвергает. А популярность — это то, какое количество занимается этим видом спорта и делает это серьёзно. Будет ли время, когда футбол начнёт нас радовать результатом? Надежда умирает последней», — приводит слова Родниной Sport24.

Помимо трёх золотых олимпийских медалей в парном катании, 75-летняя Ирина Роднина за свою карьеру 10 раз становилась чемпионкой мира, 11 раз выигрывала чемпионат Европы и шесть раз — чемпионат СССР.

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