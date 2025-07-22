Журова высказалась о синхронисте Мальцеве, сравнив его с одиночниками в фигурном катании

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова поздравила синхрониста Александра Мальцева с победой на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре. Мальцев на этом турнире выиграл две золотые медали, это его пятая и шестая медали мировых первенств за карьеру.

«Поздравляю Мальцева с победой! У меня не было сомнений, что он выиграет на чемпионате мира. Я давно болею за него. Он первопроходец в нашей стране в этом виде спорта. Мальцев разрушает стереотипы. Для многих непонятно, как мужчина может заниматься синхронным плаванием. Хотя никто же не задаёт вопросы мужчинам, занимающимся одиночным фигурным катанием. Синхронное плавание – это такой же вид спорта у мужчин, если они показывают сложную мужскую программу без всяких кривляний, без пародий на женщину. У меня нет никаких вопросов к спортсменам-мужчинам, если они не выходят в платье. У Мальцева классные и эстетичные программы», – приводит слова Журовой «ВсеПроСпорт».

30-летний российский спортсмен — единственный шестикратный чемпион мира среди мужчин-синхронистов. В копилке Мальцева на ЧМ также три победы в смешанных дуэтах в произвольной программе (2015, 2017, 2019) и одна — в смешанных дуэтах в технической программе (2019). Помимо этого, россиянин является шестикратным чемпионом Европы в смешанных дуэтах.