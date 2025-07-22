Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Журова — о матчевых встречах России и США: посмотрела бы пары и дуэты, не допущенные до ОИ

Журова — о матчевых встречах России и США: посмотрела бы пары и дуэты, не допущенные до ОИ
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о потенциальной встрече российских и американских фигуристов в рамках совместных показательных выступлений.

«Уверена, это может послужить посылом для МОК. Особенно накануне исполкома в сентябре, где должны обсудить вопросы нашего допуска. Я бы обязательно посмотрела на подобное противостояние в фигурном катании. Тем более в парах и дуэтах, которые не допустили до квалификации Олимпиады. Представьте — американцы покажут свои программы на ОИ, наши ребята — те, с которыми они собирались ехать в Милан. Вот это я лично не пропустила бы», – приводит слова Журовой «ВсеПроСпорт».

Напомним, в марте стало известно, что американский президент Дональд Трамп поддержал идею главы Российской Федерации Владимира Путина организовать хоккейные матчи в США и России между российскими и американскими игроками, выступающими в НХЛ и КХЛ.

Материалы по теме
Тарасова: фигуристы из Америки побоятся приехать в Россию. Зачем им рисковать?
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android