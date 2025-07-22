Журова — о матчевых встречах России и США: посмотрела бы пары и дуэты, не допущенные до ОИ

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о потенциальной встрече российских и американских фигуристов в рамках совместных показательных выступлений.

«Уверена, это может послужить посылом для МОК. Особенно накануне исполкома в сентябре, где должны обсудить вопросы нашего допуска. Я бы обязательно посмотрела на подобное противостояние в фигурном катании. Тем более в парах и дуэтах, которые не допустили до квалификации Олимпиады. Представьте — американцы покажут свои программы на ОИ, наши ребята — те, с которыми они собирались ехать в Милан. Вот это я лично не пропустила бы», – приводит слова Журовой «ВсеПроСпорт».

Напомним, в марте стало известно, что американский президент Дональд Трамп поддержал идею главы Российской Федерации Владимира Путина организовать хоккейные матчи в США и России между российскими и американскими игроками, выступающими в НХЛ и КХЛ.