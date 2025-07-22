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Видео: Трусова на последних неделях беременности начала заниматься стретчингом

Видео: Трусова на последних неделях беременности начала заниматься стретчингом
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Серебряный призёр Олимпийских игр — 2022 Александра Игнатова (Трусова) показала, что начала занятия стретчингом. Сейчас девушка находится на девятом месяце беременности и в скором времени ожидает появления малыша.

Ранее спортсменка сообщила, что врачи разрешили ей начать тренировки. Она находится на таком сроке, что здоровью малыша не будет ничего грозить, если вдруг он неожиданно родится. После этого Трусова впервые за несколько месяцев пошла в тренажёрный зал.

Напомним, Александра и Макар Игнатовы поженились в августе 2024 года. Зимой текущего года стало известно о беременности девушки. В начале апреля фигуристы провели гендер-пати, на которой стало известно, что будущие родители ожидают мальчика. Сообщается, что, судя по срокам, родить первенца Саша должна уже этим летом.

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