В Сочи пропали две юные фигуристки Алла Попова и Ирина Максимова

Федерация фигурного катания города Сочи сообщила о пропаже двух своих воспитанниц — юных фигуристок Аллы Поповой и Ирины Максимовой. Сообщается, что они не вернулись домой после вечерней тренировки вчера, 21 июля. Об этом сообщили родители и обратились в органы.

В данный момент до сих пор уточняются обстоятельства их исчезновения и возможные варианты местонахождения. Отдельно отмечается, что новых данных пока не поступило и спортсменок не нашли практически спустя сутки после исчезновения (в 19:00 прошлого дня они должны были быть дома).

Если кто-то владеет какой-либо информацией о девочках, просьба незамедлительно сообщить об этом в правоохранительные органы по телефону 102 или на горячую линию по номеру 8-800-700-54-52.