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Министр спорта Краснодарского края заявил, что новость о пропаже фигуристок была фейком

Министр спорта Краснодарского края заявил, что новость о пропаже фигуристок была фейком
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Министр спорта Краснодарского края Серафим Тимченко заявил, что новость о пропаже двух воспитанниц города Сочи — юных фигуристок Аллы Поповой и Ирины Максимовой — является фейком. Ранее сообщалось, что девочки не вернулись домой после вечерней тренировки вчера, 21 июля.

— Переговорили с региональным учреждением, с федерацией. Выложенную на сайт регионального учреждения информацию разместили неизвестные, спортсменов с данными фамилиями и именами ни в муниципальной, ни в региональной школах нет. Поэтому это фейк.

— Допускаете, что дети действительно пропали, просто они не имеют отношения к школам фигурного катания Сочи?
 В данном случае либо федерация знала, либо муниципальная или региональная школы. А такой информацией мы не обладаем. Специально уточнили, что не у нас, а возможно, в другом учреждении пропали дети. Нам сказали, что нет, — приводит слова министра спорта Краснодарского края «Матч ТВ».

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