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«Разница бросается в глаза». Туктамышева сравнила цены на продукты в США и в России

«Разница бросается в глаза». Туктамышева сравнила цены на продукты в США и в России
Елизавета Туктамышева
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Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева сравнила цены на продукты в США и в России.

«Продукты в магазинах дорогие. Меньше чем на $ 100-150 я практически ни разу не закупалась. Обычно брала продукты на неделю. Мне кажется, всё чуть-чуть дороже, чем в России. Конечно, если не брать всё с приставкой «эко», не искать продукты без добавок и ГМО, то можно нормально жить. Но если переходить на якобы здоровую еду (она, скорее всего, правда качественнее), то получается в разы дороже. Есть отдельные магазины здорового питания: мясо, сыры. Как и у нас фермерские магазины. Но в Америке разница в цене больше бросается в глаза. Хочешь питаться хорошо – плати хорошие деньги.

Зато выбор продуктов невероятно большой. У них огромные магазины: заходишь – и глаза разбегаются. Честно, я даже не решила для себя, такое изобилие – это хорошо или плохо. Наверное, одновременно», – написала Туктамышева в своём блоге на Sports.ru.

В июне 2025 года Елизавета Туктамышева проходила тренерскую стажировку у Рафаэля Арутюняна в Калифорнии.

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