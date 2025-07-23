«В первую поездку с палаткой замёрзла». Туктамышева рассказала о путешествии по США

Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева рассказала о путешествиях по США во время стажировки у Рафаэля Арутюняна.

«Мне понравилось, что во многих туристических местах нет ограничений. Например, на водопадах были специальные дорожки, но в то же время можно было с них сойти и самостоятельно взбираться по камням – так близко к водопаду, что можно было даже намокнуть под его брызгами. Я обожаю такую дикую историю, когда ты не идёшь вместе с группой, а находишь свои пути. И тогда перед тобой открывается невероятный вид – всё сразу масштабнее, а ты сама так близко к водопаду. Я даже радугу видела! Так здорово: и вода, и скалы, и горы, и лес.

Для меня это лучший отдых – немножко с экстримом, адреналин вырабатывается. А как награда – впечатляющий вид на краю пропасти. Так было и на Большом Каньоне – там тоже можно сойти с пешей тропы и погулять по камням. И чем ближе к обрыву, тем интереснее открывается вид. Там было страшнее. Но этого того точно стоило!

В Америке такой отдых очень распространён: просто берёшь палатку и останавливаешься в кемпинге вместо отелей. В таком палаточном кемпинге ты лучше чувствуешь соединение с природой. Первый раз я поехала без опыта, было не очень комфортно, потому что ночь провела без обогревателя. А там климат с резкими перепадами температуры: то есть днём может доходить до +48, а ночью падать до +13. Так что в первую поездку с палаткой я замёрзла.

Зато вторая остановка в кемпинге прошла идеально: был и обогреватель, и вентилятор для каждой палатки. Рядом – речка, баня, гамаки. Утром просыпаешься, идёшь в баню, паришься с вениками, потом купаешься в горной реке, тут же можно погулять. Во время одной из таких прогулок я даже краем глаза увидела змею – была в восторге! Мечтала увидеть большую змею. Змея же увидела человека рядом, начала защищаться и прятаться – залезла под камень», – написала Туктамышева в своём блоге на Sports.ru.

Напомним, в Калифорнии на тренерской стажировке у Рафаэля Арутюняна Елизавета Туктамышева побывала в июне этого года.