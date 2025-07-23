«Поставлю на самое видное место». Загитова показала эксклюзивный подарок от Рудковской

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова показала подарок от продюсера Яны Рудковской к премьере ледового шоу «Ассоль».

«Итак, наконец-то мои руки дошли до эксклюзивного подарочка от Яны Александровны (Рудковской). Давайте же вместе его откроем! Вау-вау-вау… Смотрите, какая красота! Я знаю, что этот мишка сделан специально эксклюзивно для шоу «Ассоль», для меня. Кастомный мишка, эскиз взят с моего костюма. Естественно, алые паруса тоже имеются. Теперь он будет жить со мной, поставлю его на самое видное место. Ну и, конечно же, открыточка: «Алине, с премьерой и любовью. Яна Рудковская». Ещё раз спасибо большое», – сказала Загитова в видео, которое разместила в соцсетях.

Алина Загитова с подарком от Яны Рудковской Фото: Социальные сети Алины Загитовой

Напомним, премьера ледового шоу «Ассоль» прошла в Санкт-Петербурге 27 июня. На показах шоу присутствовала и Яна Рудковская, она вручила подарки Алине Загитовой, Евгении Медведевой и Алексею Ягудину.