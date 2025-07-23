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Игнатов — о браке с Трусовой: знал, на что я иду, когда начинал с ней встречаться

Игнатов — о браке с Трусовой: знал, на что я иду, когда начинал с ней встречаться
Макар Игнатов
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Российский фигурист, вице-чемпион России в мужском одиночном катании Макар Игнатов высказался о том, был ли он готов к созданию семьи, когда делал предложение Александре Трусовой.

«С отцом разговаривал, пока ехал в такси в аэропорт. У меня старший брат как раз за полгода до меня женился, получается, звоню папе: «Слушай, а как ты считаешь, если у тебя ещё один сын женится? Что скажешь?» Папа такой: «Ну, ладно».

Что подтолкнуло? Во-первых, я знал, что для Саши это важно, мы об этом много раз разговаривали. В целом я знал, на что иду, когда начинал с ней встречаться. Понимал, что это тот шаг, который нужно будет сделать, и в какой-то момент я просто понял, что готов. Чего тянуть-то?» – сказал Игнатов в шоу «Пара Нормальных».

Напомним, Александра Трусова и Макар Игнатов поженились летом 2024 года. Спустя год пара ожидает появления на свет первенца.

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