Трусова — о начале отношений с Игнатовым: говорила, что в ближайшем будущем хочу семью

Российская фигуристка, серебряный призёр Олимпиады в женском одиночном катании Александра Игнатова (Трусова) рассказала, была ли готова к созданию семьи, когда начала встречаться с Макаром Игнатовым.

«У меня в целом были только одни отношения до Макара. На жизнь был план один вообще (улыбается). Поэтому я сразу говорила, что смысла просто встречаться я не вижу и не буду. Даже что я хочу ребёнка быстро. Мы обсуждали всё — и свадьбу, и что в целом я не буду до 30 лет ходить и ждать, что буду готова к ребёнку. Сразу говорила, что в ближайшем будущем хочу семью и ребёнка, что если он хочет поиграться – не надо.

Мне кажется, меня всю жизнь мама так воспитывала. Детей хочу с 16 лет. У меня два младших брата, одного я старше на 10 лет. Я помню, какой он был маленький, как за ним надо примерно ухаживать. Понятно, что я не могла полностью это делать, но где-то оставляли с маленьким. Так воспитывали, немножечко по-старому», – сказала Игнатова в шоу «Пара Нормальных».

Напомним, Александра и Макар поженились летом 2024 года, сейчас супруги ожидают появления на свет первенца.