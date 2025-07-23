Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Трусова — о начале отношений с Игнатовым: говорила, что в ближайшем будущем хочу семью

Трусова — о начале отношений с Игнатовым: говорила, что в ближайшем будущем хочу семью
Александра Игнатова (Трусова)
Аудио-версия:
Комментарии

Российская фигуристка, серебряный призёр Олимпиады в женском одиночном катании Александра Игнатова (Трусова) рассказала, была ли готова к созданию семьи, когда начала встречаться с Макаром Игнатовым.

«У меня в целом были только одни отношения до Макара. На жизнь был план один вообще (улыбается). Поэтому я сразу говорила, что смысла просто встречаться я не вижу и не буду. Даже что я хочу ребёнка быстро. Мы обсуждали всё — и свадьбу, и что в целом я не буду до 30 лет ходить и ждать, что буду готова к ребёнку. Сразу говорила, что в ближайшем будущем хочу семью и ребёнка, что если он хочет поиграться – не надо.

Мне кажется, меня всю жизнь мама так воспитывала. Детей хочу с 16 лет. У меня два младших брата, одного я старше на 10 лет. Я помню, какой он был маленький, как за ним надо примерно ухаживать. Понятно, что я не могла полностью это делать, но где-то оставляли с маленьким. Так воспитывали, немножечко по-старому», – сказала Игнатова в шоу «Пара Нормальных».

Напомним, Александра и Макар поженились летом 2024 года, сейчас супруги ожидают появления на свет первенца.

Материалы по теме
Игнатов — о браке с Трусовой: знал, на что я иду, когда начинал с ней встречаться
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android