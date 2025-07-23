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Трусова рассказала, как она научилась быть слабой благодаря беременности

Трусова рассказала, как она научилась быть слабой благодаря беременности
Александра Игнатова (Трсова)
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Российская фигуристка, вице-чемпионка Олимпийских игр в Пекине Александра Игнатова (Трусова) рассказала, что может позволить себе быть слабой рядом со своим супругом Макаром Игнатовым.

«Наверное, это единственный человек, с которым я могу быть слабой (улыбается). Мне нравится, но просто я не умела. У меня достаточно строгий папа, в целом в спорте всегда так воспитывали, что я должна быть очень сильной. Дома этому научилась? Дома, с беременностью особенно. Мне кажется, я становлюсь тупее, медленнее, беспомощнее (смеётся)», – рассказала Трусова в шоу «Пара нормальных».

Напомним, Александра Трусова и Макар Игнатов поженились в августе 2024 года. Сейчас супруги находятся в ожидании первенца, на гендер-пати они узнали, что у них будет мальчик.

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