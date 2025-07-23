«Он мой, и никому нельзя подходить». Трусова высказалась о ревности в отношениях с мужем

Серебряный призёр Олимпийских игр в женском одиночном катании Александра Игнатова (Трусова) высказалась о ревности в отношениях с мужем, фигуристом Макаром Игнатовым.

«Я ревную, да. У меня наоборот: у меня не недоверие, у меня просто… я считаю, что он мой и никому нельзя подходить. Обниматься с определёнными людьми не разрешаю даже – при встрече. Ну, про которых я знаю много. Работа – тоже я не разделяю это. «Это же работа» – для меня не отмазка», — сказала фигуристка в шоу «Пара Нормальных».

Напомним, Александра Трусова и Макар Игнатов поженились летом 2024 года, до этого они находились в отношениях около полугода. Сейчас супруги ожидают появления на свет первого ребёнка, у пары будет мальчик.