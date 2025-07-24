Трусова и Игнатов объявили о создании закрытого клуба с платной подпиской

Серебряный призёр Олимпиады-2022 Александра Игнатова (Трусова) и вице-чемпион России Макар Игнатов сообщили о создании платного телеграм-канала для подписчиков. Стоимость подписки составит 1990 рублей.

«Мы решили создать закрытый клуб в «Телеграме». Может, ещё и потому, что сами мы по клубам не ходим — да и никогда особо не ходили (от силы пару раз). А вот здесь — будем с вами каждый день. Мы уже слышали: «Ну какой ещё закрытый клуб, вы же публичные личности». Вот именно! Мы публичные. В первую очередь — спортсмены.

И поэтому есть много тем, о которых не хочется говорить в открытых каналах — по разным причинам.

А рассказать есть о чём: и про спорт, и про то, как мы справляемся со взрослой жизнью, и даже про коммуналку в Москве. А ещё совсем скоро начнётся совершенно новый этап — мы станем родителями.

И, скорее всего, многое изменится… Конечно, мы продолжим делиться чем-то в открытом доступе.

Но этот клуб мы создаём для своих — чтобы обсуждать важное, как в чате с друзьями. Без негатива. Без хейта. Сплетен и интриг тут точно не будет — за этим лучше не заходить», — говорится в сообщении фигуристов.

Напомним, Александра Трусова и Макар Игнатов поженились летом 2024 года, до этого они находились в отношениях около полугода. Сейчас супруги ожидают появления на свет первого ребёнка, у пары будет мальчик.