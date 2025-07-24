Мать Костылевой обвинила Плющенко в трамвах своей дочери

Ирина Костылева, мать чемпионки России среди юниоров Елены Костылевой, обвинила тренера Евгения Плющенко в травмах её дочери. Фигуристка тренируется в академии «Ангелы Плющенко» с 2024 года.

«Когда Плющенко прилетел и увидел три проката произвольной программы с чистым риттбергером, то на утро его тренер дал упражнения всей группе, после которых, не только с четверных, но и с тройных все падали. И так всю неделю. Вся неделя прошла без напрыгивания выученного четверного риттбергера, ни одного прыжка за неделю. А через неделю квадриттбергер сказал Леночке до свидания. Зачем спортсменке, чемпионке, рекордсменке с шестью ультра-си упражнения, после которых она не могла прыгать даже тройные?

Муравьева ушла с тренировки из-за этих упражнений. Это послужило ее концом в «Ангелах Плющенко». Так что потеря квадриттбергера у Лены в середине апреля лежит целиком на Плющенко. Это говорит о его непрофессионализме или специальной тактике отъема прыжка у спортсменки. Для него хрен редьки не слаще. А вот возвращение Леной квадриттбергера под его руководством без удочки на тренировках в «Ангелах Плющенко» — многократные падения на бедро послужили травмированию Лены.

Не надо ошибку тренера сваливать на кого-либо. Меня еще приплели. Где мама? За стеклом в кафе в лучшем случае. На льду он — тренер, многократный олимпийский чемпион Плющенко. Он должен думать головой, что и зачем делает со спортсменкой? И зачем ей на ноги и на руки утяжелители? И зачем ей эти дебильные вжаривания, если она уже все прыгает, больше всех в мире? Так что за травму, полученную в апреле при восстановлении квадриттбергера, полная ответственность лежит на Плющенко. Как и все остальное.

Так как Лена не ступала на лед чужого катка больше полугода и в течение 15 месяцев не тренировалась ни с одним тренером, кроме Плющенко и его команды. За 15 месяцев семь травм с полной потерей контента. Две — в этом сезоне с апреля, пять — в том. И все перед отборочными стартами», — написала Ирина Костылева в своем Telegram-канале.