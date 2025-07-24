«Когда попросили вести себя прилично». Беременная Косторная станцевала под песню Beyonce

Чемпионка Европы Алёна Косторная, ныне выступающая в парном катании с Георгием Куницей, опубликовала забавный ролик в своём телеграм-канале. На нём фигуристка танцует под песню известной исполнительницы Beyonce Single Ladies.

«Когда попросили вести себя прилично», — написала Косторная.

Сейчас фигуристка находится в положении — она ожидает рождения первенца. В конце апреля после одного из шоу Плющенко Косторная и её муж Георгий Куница оригинально сообщили в социальных сетях о том, что станут родителями. Они выложили видео, в котором обнявшись выходят на лёд и из-за спины показывают фотоснимок с прохождения УЗИ. В начале мая пара провела гендер-пати, где узнала, что у них будет мальчик.

Ранее Алёна Косторная сообщила, что она и её муж Георгий Куница, с которым они выступают в паре, пропустят два сезона. По словам фигуристки, они не завершают карьеру и планируют вернуться к соревнованиям после паузы.