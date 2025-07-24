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«Чемпионат» подготовил цикл статей «Холодный расчёт» с разбором ультра-си наших фигуристов

«Чемпионат» подготовил цикл статей «Холодный расчёт» с разбором ультра-си наших фигуристов
Пётр Гуменник и Аделия Петросян.
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Заместитель руководителя отдела фигурного катания «Чемпионата» Анастасия Матросова подготовила цикл статей со статистикой сложнейших прыжков наших нейтральных атлетов — олимпийский «Холодный расчёт».

В 2022 году «Чемпионат» подсчитывал статистику прыжков лучших российских фигуристов. За этот олимпийский цикл многое поменялось – выросли и окрепли новые герои четверных прыжков, а те, кто блистал ещё в предыдущем цикле, расширили свой технический потенциал.

Героями рубрики стали фигуристы, которые получили нейтральный статус и были заявлены на олимпийский квалификационный турнир в качестве основных или запасных участников. Среди них — Аделия Петросян, Пётр Гуменник, Алина Горбачёва и Владислав Дикиджи.

В этой серии материалов мы подсчитали все элементы ультра-си атлетов за последние три года – с самого начала текущего цикла. Какие элементы самые стабильные, а от каких, скорее всего, откажутся? В чём можно добавить и какие слабые места подтянуть?

В выпусках «Холодного расчёта» мы разобрали ультра-си Петросян, Горбачёвой, Дикиджи и Гуменника:
32 успешных ультра-си за цикл! Чем Аделия Петросян будет удивлять на Олимпиаде? 32 успешных ультра-си за цикл! Чем Аделия Петросян будет удивлять на Олимпиаде?
Рискует каждый раз, несмотря ни на что! Статистика ультра-си Алины Горбачёвой Рискует каждый раз, несмотря ни на что! Статистика ультра-си Алины Горбачёвой
Дикиджи — настоящий король стабильности? Его статистика четверных просто поражает! Дикиджи — настоящий король стабильности? Его статистика четверных просто поражает!
Полторы сотни попыток за олимпийский цикл! Статистика ультра-си Петра Гуменника Полторы сотни попыток за олимпийский цикл! Статистика ультра-си Петра Гуменника
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Новости. Фигурное катание
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