«Чемпионат» подготовил цикл статей «Холодный расчёт» с разбором ультра-си наших фигуристов

Заместитель руководителя отдела фигурного катания «Чемпионата» Анастасия Матросова подготовила цикл статей со статистикой сложнейших прыжков наших нейтральных атлетов — олимпийский «Холодный расчёт».

В 2022 году «Чемпионат» подсчитывал статистику прыжков лучших российских фигуристов. За этот олимпийский цикл многое поменялось – выросли и окрепли новые герои четверных прыжков, а те, кто блистал ещё в предыдущем цикле, расширили свой технический потенциал.

Героями рубрики стали фигуристы, которые получили нейтральный статус и были заявлены на олимпийский квалификационный турнир в качестве основных или запасных участников. Среди них — Аделия Петросян, Пётр Гуменник, Алина Горбачёва и Владислав Дикиджи.

В этой серии материалов мы подсчитали все элементы ультра-си атлетов за последние три года – с самого начала текущего цикла. Какие элементы самые стабильные, а от каких, скорее всего, откажутся? В чём можно добавить и какие слабые места подтянуть?