Загитова рассказала, что занялась жёстким разбором своего гардероба

Олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала, что решила разобрать свой гардероб и выбросить старые вещи.

«Думаю, все уже поняли, что я занялась жёстким разбором своего гардероба. Мусорка, гора одежды, здесь – тоже гора, здесь – гора… Это вообще из какой-то прошлой жизни, а это – вообще не понимаю, зачем мне нужно было. Но, видимо, необходимо было в определённый момент моей жизни.

Конечно, сложно. Сложно расставаться со всем этим. Но я понимаю, что это необходимо. И вам, кстати, советую это сделать. Потому что с этого начинается новый этап вашей жизни. Поэтому ждите новых образов. Я уверена, что мы вас ещё очень сильно удивим», – сказала Загитова на видео в своём телеграм канале.

Алина — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Юн А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании (так называемый «Большой шлем»).