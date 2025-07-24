Вайцеховская предположила, по какой причине Арутюнян больше не числится тренером Малинина

Олимпийская чемпионка 1976 года в прыжках в воду, а ныне спортивная журналистка Елена Вайцеховская высказалась о том, что известный тренер Рафаэль Арутюнян больше не числится в штабе двукратного чемпиона мира американца Ильи Малинина.

«На мой взгляд, объяснение здесь примитивно простое. Как раз в эти дни оргкомитет Игр-2026 в Милане разослал в зимние федерации уведомление, что регистрационный дедлайн для тех, кто собирается приехать в Милан в составе спортивных делегаций, истекает 29 августа.

Нюанс в том, что с каждым фигуристом на Играх могут официально присутствовать только два тренера. Применительно к Малинину таких проблем раньше не возникало: его мать Татьяна никогда не ездила на крупные турниры и даже как-то, по-моему, объяснила, что слишком сильно нервничает во время прокатов сына, поэтому на соревнованиях его сопровождает отец — Роман Скорняков. Собственно, Арутюнян если и появлялся раньше на каких-то стартах в kiss&cry, это всегда происходило по просьбе самого Ильи или его отца.

Точно так же и в тренерском штабе американской звезды Рафаэль появился лишь потому, что его очень попросили об этом родители фигуриста. Очень похоже, что сейчас Татьяна очень захотела увидеть главную в жизни победу своего сына не по телевизору, а в режиме реального времени, от борта. Всё-таки момент, когда твой ребёнок становится олимпийским чемпионом, совершенно особенный. Ради этого можно задвинуть на второй план любые собственные страхи.

Другой вопрос, что в этом есть и определённая опасность: когда тренер нервничает сверх меры, это всегда, причём, мгновенно, передаётся спортсмену. На Играх любой неплановый нервяк способен обернуться чем угодно. Ну и можно, конечно же, вспомнить сакраментальное, про коней и переправу…», — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.