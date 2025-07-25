«Алина на это ставит своё имя». Министр спорта Татарстана — о школе Загитовой в Казани

Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов снова высказался об открытии дворца фигурного катания, возводимого в честь олимпийской чемпионки 2018 года Алины Загитовой в Казани.

«Мы попали в ту ситуацию, в которую попали. Строительство любого большого спортивного сооружения — это большие деньги. Конечно, хотелось сделать сначала один центр, потом пришлось оптимизироваться, потом согласовывали все технические решения. Здесь непростая работа, её невозможно выполнить за один-два дня. Но сейчас решения все приняты, начали строительство объекта. Как мы уже сказали, летом следующего года мы его введём.

Буквально вчера мы с Алиной проводили созвон. Объект объектом, а в каком юридическом статусе она будет пребывать, какая там будет численность персонала, какой набор, какой тренерский штаб – в этом ключе мы сейчас работаем. Алина полностью будет этим заниматься, это её зона ответственности. Она на это ставит своё имя, поэтому работаем», – приводит слова Леонова «Вечерняя Казань».

Ранее глава Республики Татарстан Рустам Минниханов после множества приостановок всё-таки одобрил проект строительства этого Республиканского центра фигурного катания Загитовой в Казани. Он будет построен на улице Портовая, 2 с учётом концепции микрорайона и получит поддержку от государства.