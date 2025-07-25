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Крылова: Пасечник и Чиризано, Кагановская и Некрасов в первом сезоне в топ-3 быть не могли

Крылова: Пасечник и Чиризано, Кагановская и Некрасов в первом сезоне в топ-3 быть не могли
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Серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду, а ныне известный тренер Анжелика Крылова высказалась о выступлении своих дуэтов Елизаветы Пасечник и Дарио Чиризано, Василисы Кагановской и Максима Некрасова в прошедшем сезоне-2024/2025. По словам специалиста, они не могли бороться за топ-3 на чемпионате России из-за существующей в этой дисциплине очереди. Напомним, это был первый сезон для каждой из пар в таком составе.

«В танцах это очень сложно, потому что есть какой-никакой рейтинг. Конечно, есть такие самородки, но всё равно в первый год очень сложно победить. Я считаю, что две пары, которые тренируются у меня, – это Пасечник/Чиризано и Кагановская/Некрасов – показали замечательный результат для первого сезона. Да, они боролись за тройку, но тройки в первом сезоне быть и не могло. Всё было по-честному. В нашем виде фигурного катания всё-таки нужно время. Мы намного больше времени должны проводить на льду, чем парники и одиночники. Мы должны всё отрабатывать, для нас каждый шаг важен, каждый элемент. Это колоссальная работа, которую я провожу дома. Я прихожу уже готовая к тренировке и знаю, что хочу сделать», — приводит слова Крыловой Московская академия фигурного катания.

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