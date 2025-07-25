Тренер Крылова назвала цели, которые поставлены для её танцоров на сезон-2025/2026

Серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду, а ныне известный тренер Анжелика Крылова высказалась о целях для своих дуэтов на будущий олимпийский сезон-2025/2026.

«Попадание в сборную и в резерв сборной моих пар. Я очень хочу, чтобы все пары там были. Цель — чтобы какие-то пары были на пьедестале чемпионата России. Не буду пока по именам называть, кто лучше поработает, кто лучше скатает, тот и будет. Я не хочу никого выделять, я к каждой паре отношусь с душой, с любовью и полностью отдаю свои профессиональные качества», — приводит слова Крыловой Московская академия фигурного катания.

В группе Крыловой занимаются победители финала Гран-при России 2025 года Василиса Кагановская и Максим Некрасов, а также вице-чемпионы этого турнира Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано.