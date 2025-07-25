«Там работать надо, а не просто прийти». Роднина — о снятии Мельниковой с выборов в думе

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы РФ Ирина Роднина высказалась о снятии кандидатуры олимпийской чемпионки и члена сборной России по спортивной гимнастике Ангелины Мельниковой с выборов в депутаты Воронежской городской думы.

«Достаточно сложно совмещать спорт и работу депутатом. Я практически не знаю действующих спортсменов-депутатов. Мельникова попробовала себя в праймериз, что достаточно смело, но сделала вывод, что для неё сейчас понятнее карьера спортсмена. Хорошо, что решила не совмещать. На 18 станках одновременно могла работать только герой Социалистического труда Валентина Гаганова.

Конечно, нужно думать о своих будущих планах, но в профессиональном спорте нельзя распыляться в своей деятельности. Иначе ни там, ни там ничего толкового не сделаешь. За двумя зайцами погонишься – ни одного не поймаешь. Выборная деятельность, работа депутатом в думе – это не бюро по трудоустройству. В думе работать надо, а не просто прийти и занять место депутата. Попробовать себя, конечно, можно по окончании спортивной карьеры и необязательно сразу идти в депутатский корпус. У нас огромное количество общественных организаций, общественные палаты», – приводит слова Родниной «ВсеПроСпорт».