Стала известна КП пары экс-россиянина Володина на олимпийский сезон-2025/2026

Появилась информация о короткой программе вице-чемпионов мира Минервы Фабьен Хазе и экс-россиянина Никиты Володина, которые представляют Германию, на будущий олимпийский сезон-2025/2026. Об этом сообщает официальный сайт Международного союза конькобежцев.

В качестве музыкальной основы для короткой программы спортсмены выбрали композицию El Abrazo, которую исполняет Максим Родригес.

В прошлом сезоне-2024/2025 Минерва и Никита впервые стали чемпионами Европы, выиграли ещё одну золотую медаль финала Гран-при России, а также заняли второе место на чемпионате мира, уступив победителям менее балла. Напомним, зимние Олимпийские игры пройдут в Милане с 6 по 22 февраля 2026 года. Для участия в них Никита Володин должен получить немецкий паспорт.