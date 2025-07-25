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«Она self-made women». Рудковская опубликовала совместное фото Плющенко с Тутберидзе

«Она self-made women». Рудковская опубликовала совместное фото Плющенко с Тутберидзе
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Продюсер Яна Рудковская опубликовала фотографию своего мужа двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко с заслуженным тренером России Этери Тутберидзе, которая появилась на обложке журнала «Мнение редакции может не совпадать».

Фото: Личный архив Рудковской

«Ну что, поздравляю главного редактора Алеко с крутым эксклюзивом. Спасибо за подгон мне журнала одной из первых, заценила! Название нового глянцевого топчика «Мнение редакции может не совпадать», но тут на удивление – совпало!

Я всегда неоднозначно относилась к героине этой обложки, но чем больше я погружаюсь в мир жестокого детского (совсем не детского) и юношеского спорта, тем больше приходится соглашаться с тезисами героини. Можно по-разному относиться к Этери Тутберидзе, однако одно могу про неё сказать, что она однозначно self-made women, и даже только за это её можно уважать!» – написала Рудковская на личной странице в соцсетях.

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