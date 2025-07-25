Роднина — о Валиевой: не знаю, пройден ли её пик. Видела её на фото светской хроники

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы РФ Ирина Роднина высказалась о потенциальном возвращении чемпионки мира среди юниоров Камилы Валиевой в большой спорт после допингового скандала.

— У каждой спортсменки или спортсмена есть своя группа болельщиков. Скорее всего, в первую очередь появления Валиевой ждут ее почитатели и болельщики. Может ли быть разочарование в её возвращении? Это уже оценивать не могу. Ты сам себе создаёшь кумира и сам себе определяешь отношение ко всему, что связано с твоим кумиром. Не знаю, пройден ли её пик. Видела её последний раз на фотографиях светской хроники.

– Лично вас тревожит история с её возвращением?

– Меня – нет. Понятное дело, что на следующий сезон у нас только две спортсменки могут принять участие в больших турнирах. Поэтому ещё как минимум год Валиеву мы там не увидим. Есть вероятность, что мы её можем не увидеть на самых больших турнирах? Не знаю насчёт Олимпиады, карьера в фигурном катании быстротечна. Поэтому загадывать на пять лет по сегодняшней текучке – совсем не благодарное дело», – приводит слова Родниной Sport24.

В конце января 2024 года стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Отсчёт срока начинается с 25 декабря 2021 года. Фигуристка может начать тренироваться уже в октябре текущего года, а выйти на соревнования — в конце декабря.