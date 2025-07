Стали известны программы Михаила Шайдорова на олимпийский сезон-2025/2026

Появилась информация о программах вице-чемпиона мира 2025 года казахстанского фигуриста Михаила Шайдорова на будущий олимпийский сезон-2025/2026.

В качестве музыкальной основы для короткой программы спортсмен выбрал композиции под Sons of Legion, Phil Collins – In the Air Tonight, а также Kaleo, Jokull Juliusson – No Good.

Для произвольной программы Шайдоров предпочёл музыкальную основу известнейшего американского фильма «Пятый элемент» — Eric Serra, Dimash – The Diva Dance.

Напомним, зимние Олимпийские игры пройдут в Милане с 6 по 22 февраля 2026 года. Россияне Аделия Петросян и Пётр Гуменник примут участие в квалификационном турнире к ОИ-2026.