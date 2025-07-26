Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Появилась информация о программах Софьи Самоделкиной на олимпийский сезон-2025/2026

Появилась информация о программах Софьи Самоделкиной на олимпийский сезон-2025/2026
Комментарии

Появилась информация о программах бывшей российской фигуристки Софьи Самоделкиной, ныне представляющей Казахстан, на будущий олимпийский сезон-2025/2026.

В качестве музыкальной основы для короткой программы спортсменка выбрала композицию «Чардаш» Витторио Монти.

Для произвольной программы Самоделкина предпочла композиции из мюзикла «Бульвар Сансет» известнейшего английского композитора Эндрю Ллойда Уэббера.

На прошедшем чемпионате мира — 2025 в Бостоне Самоделкина заняла 14-е место. Она обеспечила себе квоту на ОИ-2026.

Напомним, зимние Олимпийские игры пройдут в Милане с 6 по 22 февраля 2026 года. Россияне Аделия Петросян и Пётр Гуменник примут участие в квалификационном турнире к ОИ-2026.

Материалы по теме
Стали известны программы Анастасии Губановой на олимпийский сезон-2025/2026
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android