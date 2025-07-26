Появилась информация о программах Софьи Самоделкиной на олимпийский сезон-2025/2026

Появилась информация о программах бывшей российской фигуристки Софьи Самоделкиной, ныне представляющей Казахстан, на будущий олимпийский сезон-2025/2026.

В качестве музыкальной основы для короткой программы спортсменка выбрала композицию «Чардаш» Витторио Монти.

Для произвольной программы Самоделкина предпочла композиции из мюзикла «Бульвар Сансет» известнейшего английского композитора Эндрю Ллойда Уэббера.

На прошедшем чемпионате мира — 2025 в Бостоне Самоделкина заняла 14-е место. Она обеспечила себе квоту на ОИ-2026.

Напомним, зимние Олимпийские игры пройдут в Милане с 6 по 22 февраля 2026 года. Россияне Аделия Петросян и Пётр Гуменник примут участие в квалификационном турнире к ОИ-2026.