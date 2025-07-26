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Стали известны программы Анастасии Губановой на олимпийский сезон-2025/2026

Стали известны программы Анастасии Губановой на олимпийский сезон-2025/2026
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Появилась информация о программах чемпионки и многократной вице-чемпионки Европы грузинской фигуристки Анастасии Губановой на будущий олимпийский сезон-2025/2026.

В качестве музыкальной основы для короткой программы спортсменка выбрала композиции под треки Anu Malik, Alka Yagnik & Hema Sardesai – San Sanana и Panjabi MC – Jogi, которые в целом представляют собой смесь индийских мотивов.

Для произвольной программы Губанова предпочла музыкальную основу известнейшего американского мюзикла «Приведение».

Напомним, зимние Олимпийские игры пройдут в Милане с 6 по 22 февраля 2026 года. Россияне Аделия Петросян и Пётр Гуменник примут участие в квалификационном турнире к ОИ-2026.

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