Тарасова — о сравнении фигуристов и синхронистов: у них ноги под водой, а у нас — на льду

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова сравнила фигуристов и синхронистов. Специалист также прокомментировала результаты российской команды на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Сингапуре с 11 июля по 3 августа. Российские спортсмены принимают участие в соревнованиях в нейтральном статусе.

«Слава богу, что возвращаемся на международную арену. И не просто так, а радостно, с медалями. Все молодцы – тренеры, спортсмены. Мы свою работу знаем, делаем всё возможное. Обязательно буду болеть за ребят и дальше. Дай бог, чтобы собрали все свои силы и показали, на что способны. Доводилось ли консультировать синхронистов? Нет, всё-таки виды очень разные. У них ноги под водой, а у нас – на льду», – приводит слова Тарасовой «ВсеПроСпорт».