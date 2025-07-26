Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Тарасова — о сравнении фигуристов и синхронистов: у них ноги под водой, а у нас — на льду

Тарасова — о сравнении фигуристов и синхронистов: у них ноги под водой, а у нас — на льду
Аудио-версия:
Комментарии

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова сравнила фигуристов и синхронистов. Специалист также прокомментировала результаты российской команды на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Сингапуре с 11 июля по 3 августа. Российские спортсмены принимают участие в соревнованиях в нейтральном статусе.

«Слава богу, что возвращаемся на международную арену. И не просто так, а радостно, с медалями. Все молодцы – тренеры, спортсмены. Мы свою работу знаем, делаем всё возможное. Обязательно буду болеть за ребят и дальше. Дай бог, чтобы собрали все свои силы и показали, на что способны. Доводилось ли консультировать синхронистов? Нет, всё-таки виды очень разные. У них ноги под водой, а у нас – на льду», – приводит слова Тарасовой «ВсеПроСпорт».

Материалы по теме
«Честно сказать, я ненавижу плавать». Интервью с нашей победительницей водного ЧМ-2025
Эксклюзив
«Честно сказать, я ненавижу плавать». Интервью с нашей победительницей водного ЧМ-2025
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android