Тарасова — о фигурном катании в США и России: мы выбираем изо всех, не только из богатых

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова сравнила принципы фигурного катания в США и в России.

«Для меня платные тренировки – минус. Все должны иметь одинаковые возможности в детстве: богатые, бедные, нищие – все. Иметь возможность тренироваться должен тот, кто талантливее. Даже с точки зрения мотивации, на мой взгляд, плюсов нет. Преимущество российской системы? Мы выбираем способных и не спрашиваем, кто и сколько зарабатывает. У нас с детства работают с профессиональными тренерами. У нас есть хореография и общефизическая подготовка.

В Америке же ничего этого нет. Там кто платит, тот тренируется. У нас никто не платит, у нас тренируются способные. У нас шире выбор: мы выбираем изо всех, а не только из богатых. Считаю, наша система – хорошая», – приводит слова Тарасовой Sport24.

Напомним, Тарасова жила и работала в Америке на протяжении 10 лет, с 1995 по 2005 год.