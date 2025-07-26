«Рассинхрон в дресс-коде». Косторная и Куница опубликовали новые совместные фото

Чемпионка Европы Алёна Косторная и её муж Георгий Куница, с которым они вместе выступают в парном катании, опубликовали новые совместные фотографии на личной странице в соцсетях.

Фото: Личный архив Косторной

Фото: Личный архив Косторной

«Опять рассинхрон в дресс-коде», — подписала публикацию пара. На снимках девушка изображена в бежевом праздничном комбинезоне, а её партнёр — в простой белой футболке и штанах.

Напомним, сейчас фигуристка находится в положении — она ожидает рождения первенца. В конце апреля после одного из шоу Плющенко Косторная и Куница оригинально сообщили в социальных сетях о том, что станут родителями. Они выложили видео, в котором обнявшись выходят на лёд и из-за спины показывают фотоснимок с прохождения УЗИ. В начале мая пара провела гендер-пати, где узнала, что у них будет мальчик.

Ранее Косторная сообщила, что она и её муж пропустят два соревновательных сезона. По словам фигуристки, они не завершают карьеру и действительно планируют вернуться к соревнованиям после паузы.