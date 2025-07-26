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«Могу дать координаты врача». Москвина высказалась о состоянии здоровья Галлямова

«Могу дать координаты врача». Москвина высказалась о состоянии здоровья Галлямова
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Заслуженный тренер России Тамара Москвина высказалась о состоянии здоровья чемпиона мира, Европы и России Александра Галлямова.

«Насчёт здоровья — я могу вам дать координаты врача, конечно, он скажет, какое у него здоровье. Но вы, наверное, сидели, смотрели на тренировку, которую ребята проводили, и судя по тому, что они делали — что вы можете сказать? Здоровье в порядке, спасибо зарядке», — передаёт слова Москвиной корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Александр Галлямов, выступающий в спортивных парах вместе с Анастасией Мишиной, продолжает восстанавливаться от травмы ноги, полученной во время турнира на Байкале, который прошёл в конце февраля — начале марта в закрытом формате.

Ранее стало известно, что парники не получили нейтральный статус для участия в квалификационном турнире к Олимпийским играм.

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