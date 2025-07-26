Москвина — о новых фигуристах в клубе: пока будут заниматься со своими тренерами в Москве

Заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Тамара Москвина высказалась о пополнении в своём клубе новыми фигуристами — одиночницей Алиной Горбачёвой и танцорами Василисой Кагановской и Максимом Некрасовым.

— В вашем клубе появились новые взрослые члены сборной России в танцах на льду и в женском катании. Можете рассказать об этом?

— Процесс смены клубов или места проживания давно известен во всём мире. Какие-то спортсмены переезжают, допустим, из Челябинска в Москву, какие-то — из Москвы в Петербург, что тут особенного? Спортсмены вместе с их тренерами, очевидно, нашли возможность для улучшения своей подготовки, наверное, те условия, которые они обговаривали, им больше подходят, чем те, что у них до этого были. Вот вы, наверное, тоже путешествуете из страны в страну и катаетесь то за один клуб, то за другой. Сейчас мир стал глобальным, почему нет?

— Будут ли эти спортсмены какое-то время проводить в вашем клубе?

— Пока они будут постоянно заниматься со своими тренерами в Москве, но по необходимости они могут быть у нас в клубе. Первое время, наверное, они будут преимущественно в Москве. Переговоры с ними шли на уровне их представителей, — передаёт слова Москвиной корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.