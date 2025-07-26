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Тамара Москвина рассказала о подготовке своих спортсменов к Олимпиаде-2030

Тамара Москвина рассказала о подготовке своих спортсменов к Олимпиаде-2030
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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Тамара Москвина рассказала о подготовке своих спортсменов к Олимпийским играм 2030 года.

«Мы думаем уже об Олимпиаде 2030 года. «Далековато» — некоторые подумают. Но нет, она вот, не за горами. Потому что нужно иметь в виду, что конкуренция на международных стартах будет серьёзная. Но к этому мы готовы. А сейчас пока будем радоваться выступлениям наших фигуристов», — передаёт слова Москвиной корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Ранее стало известно, что самые титулованные ученики Москвиной, чемпионы мира, Европы и России Анастасия Мишина и Александр Галлямов не получили нейтральный статус для участия в квалификационном турнире к Олимпийским играм.

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