Тамара Москвина рассказала о подготовке своих спортсменов к Олимпиаде-2030

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Тамара Москвина рассказала о подготовке своих спортсменов к Олимпийским играм 2030 года.

«Мы думаем уже об Олимпиаде 2030 года. «Далековато» — некоторые подумают. Но нет, она вот, не за горами. Потому что нужно иметь в виду, что конкуренция на международных стартах будет серьёзная. Но к этому мы готовы. А сейчас пока будем радоваться выступлениям наших фигуристов», — передаёт слова Москвиной корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Ранее стало известно, что самые титулованные ученики Москвиной, чемпионы мира, Европы и России Анастасия Мишина и Александр Галлямов не получили нейтральный статус для участия в квалификационном турнире к Олимпийским играм.