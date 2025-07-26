Москвина объяснила, почему Гуменник пропустил мастер-класс её клуба в июле

Заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Тамара Москвина рассказала, почему призёр чемпионата России фигурист Пётр Гуменник не принимал участия в мастер-классе её клуба в июле 2025 года.

«Почему его нет? Его тренеры не планировали его участие, это не обязательно. Каждый выступает здесь по необходимости, которая возникает у спортсменов и тренеров, когда они хотят проверить какие-то детали программы. У нас выступали в прежние годы спортсмены из других групп, это мероприятие не контрактное, всё только по желанию», — передаёт слова Москвиной корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.