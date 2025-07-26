Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Москвина объяснила, почему Гуменник пропустил мастер-класс её клуба в июле

Москвина объяснила, почему Гуменник пропустил мастер-класс её клуба в июле
Комментарии

Заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Тамара Москвина рассказала, почему призёр чемпионата России фигурист Пётр Гуменник не принимал участия в мастер-классе её клуба в июле 2025 года.

«Почему его нет? Его тренеры не планировали его участие, это не обязательно. Каждый выступает здесь по необходимости, которая возникает у спортсменов и тренеров, когда они хотят проверить какие-то детали программы. У нас выступали в прежние годы спортсмены из других групп, это мероприятие не контрактное, всё только по желанию», — передаёт слова Москвиной корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Материалы по теме
Москвина — о новых фигуристах в клубе: пока будут заниматься со своими тренерами в Москве
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android