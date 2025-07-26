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Камила Валиева опубликовала новые милые фотографии со своей собакой

Камила Валиева опубликовала новые милые фотографии со своей собакой
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Чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева опубликовала новые фотографии со своей собакой. Фигуристка предстала в расслабленном образе — в синей кофте, серых брюках и с распущенными волосами. Спортсменка сопроводила снимок эмодзи с поцелуями.

Фото: Личный архив Валиевой

Фото: Личный архив Валиевой

В конце января 2024 года стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Отсчёт срока начинается с 25 декабря 2021 года.

Из-за допинг-дела Валиева лишилась золота чемпионата Европы 2022 года, золотой (2021), серебряной (2022) и бронзовой (2023) медалей чемпионатов России, серебряной награды финала Гран-при России (2023), а также наград на отдельных этапах турнира.

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