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Загитова: хочется показать вам лайфстайл жизни. Смотрели «Игру в кальмара» до четырёх утра

Загитова: хочется показать вам лайфстайл жизни. Смотрели «Игру в кальмара» до четырёх утра
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Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова опубликовала на личной странице в соцсетях новое видео, в котором сообщила, что планирует продолжать публиковать для подписчиков больше лайфстайл-контента.

«Внезапное включение. Хочется показать вам лайфстайл жизни немного, в общем, как она есть. Мы давно встали, но завтракаем точно сейчас. Вот у нас какой завтрак. С сестрой, приехала к ней. Смотрим «Игру в кальмара». Вчера смотрели до скольких – до трёх, четырёх утра? И сейчас продолжаем. Хочется сказать, что у нас хорошая погода сегодня. Так что выходите на улицу, гуляйте со своими родными и близкими. Ну а мы пойдём завтракать», – сказала Загитова в видео.

Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Юн А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании (так называемый «Большой шлем»).

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