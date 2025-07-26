Загитова: хочется показать вам лайфстайл жизни. Смотрели «Игру в кальмара» до четырёх утра

Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова опубликовала на личной странице в соцсетях новое видео, в котором сообщила, что планирует продолжать публиковать для подписчиков больше лайфстайл-контента.

«Внезапное включение. Хочется показать вам лайфстайл жизни немного, в общем, как она есть. Мы давно встали, но завтракаем точно сейчас. Вот у нас какой завтрак. С сестрой, приехала к ней. Смотрим «Игру в кальмара». Вчера смотрели до скольких – до трёх, четырёх утра? И сейчас продолжаем. Хочется сказать, что у нас хорошая погода сегодня. Так что выходите на улицу, гуляйте со своими родными и близкими. Ну а мы пойдём завтракать», – сказала Загитова в видео.

Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Юн А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании (так называемый «Большой шлем»).